«Нигде не был гостем»: журналист WarGonzo о погибшем корреспонденте NEWS.ru Автор WarGonzo Лымаренко назвала Никиту Цицаги образцом журналиста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Цицаги

Журналист проекта WarGonzo Екатерина Лымаренко рассказала, что корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги был примером журналистской этики. По ее словам, журналист неоднократно передавал ей собственный бронежилет. Кроме того, отметила Лымаренко, Цицаги очень быстро везде становился «своим».

Никита был образцом журналистской этики. Он никогда не договаривался за спинами коллег, всегда приглашал на совместные выезды, а мне даже пару раз в прифронтовой зоне отдавал свой бронежилет. <...> Никита нигде не был гостем, он везде становился своим. Например, жил и работал с штурмовиками, — сказала Лымаренко.

Она добавила, что обсуждала с Цицаги причины поездок в зону боевых действий. Как отметила Лымаренко, у многих обычно это личные мотивы, тогда как Никита прежде всего «хотел понять и разобраться, где правда».

Корреспондента NEWS.ru Никиту Цицаги похоронили на Хованском кладбище в Москве 22 июня. Церемония прощания с журналистом прошла в зале ЦКБ управления делами президента РФ, где присутствовали семья и близкие Никиты, а также его коллеги.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Журналист Александр Черных на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Журналист Александр Черных на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Руководитель отдела фотослужбы NEWS.ru Денис Бочаров на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Руководитель отдела фотослужбы NEWS.ru Денис Бочаров на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Руководитель отдела фотослужбы Денис Бочаров на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Руководитель отдела фотослужбы Денис Бочаров на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Журналист Александр Черных на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Журналист Александр Черных на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония отпевания военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония отпевания военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония отпевания военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония отпевания военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония отпевания военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония отпевания военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония отпевания военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония отпевания военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония отпевания военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония отпевания военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония отпевания военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония отпевания военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония отпевания военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония отпевания военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония отпевания военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония отпевания военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова на церемонии отпевания с военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова на церемонии отпевания с военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков на церемонии прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков на церемонии прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Никита Цицаги погиб 16 июня в результате атаки украинского беспилотника. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром (ДНР). Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал наградить корреспондента NEWS.ru орденом Мужества. По его словам, Цицаги отдал жизнь за Родину.