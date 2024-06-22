Корреспондента NEWS.ru Никиту Цицаги похоронили на Хованском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Корреспондента NEWS.ru Никиту Цицаги похоронили на Хованском кладбище в Москве. Церемония прощания с журналистом прошла в зале ЦКБ управления делами президента РФ, где присутствовали семья и близкие Никиты, а также его коллеги.

Никита Цицаги погиб 16 июня в результате атаки украинского беспилотника. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром (ДНР). Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал наградить корреспондента NEWS.ru орденом Мужества. По его словам, Цицаги отдал жизнь за Родину.

18 июня NEWS.ru опубликовал его последний репортаж под названием «Птичники в Марьинке». Он был снят в зоне боевых действий на Кураховском направлении, где специальный взвод БПЛА уничтожал технику и живую силу противника. Журналисту удалось пообщаться с бойцами, которые первыми вошли в населенный пункт и дошли до его окраин.

Ранее в Следственном комитете России пообещали установить всех причастных к смерти Никиты Цицаги. В ведомстве назвали случившееся убийством. Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь назвала убийство журналиста еще одним тяжким преступлением киевских властей. Она пообещала, что виновные в его смерти не уйдут от наказания.