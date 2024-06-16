Корреспондент NEWS.ru погиб при атаке ВСУ под Угледаром Корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в ДНР после атаки ВСУ

Фото: NEWS.ru

Никита Цицаги

В Донецкой Народной Республике погиб военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги, эту информацию подтвердили в оперативных службах региона. Уточняется, что он погиб при атаке дронов Вооруженных сил Украины.

Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда корреспондент планировал сделать репортаж. Других подробностей произошедшего пока нет.

Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил, что в городе 13 июня скончался оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин. Он вместе с коллегами попал под обстрел со стороны ВСУ.

Ранее Приходько также информировал, что корреспондент службы информации НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телеканала были ранены в ДНР. Главврач городской больницы № 2 Нелля Якуненко позднее уточнила, что журналисты находились в коме. По ее словам, пострадавших прооперировали.

Сенатор Ольга Епифанова высказала мнение, что российские журналисты стали злейшими врагами для Украины. Она подчеркнула, что корреспонденты РФ героически встали в строй с бойцами ВС России. По ее словам, практика пребывания журналистов в горячих точках показывает их высокую уязвимость. Однако это категорически недопустимо в отношении тех, кто по нормам международного права должен быть неприкосновенен.