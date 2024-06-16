В Госдуме призвали наградить погибшего журналиста Цицаги орденом Мужества Депутат Соболев призвал посмертно наградить журналиста Цицаги орденом Мужества

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Никита Цицаги

Военного корреспондента Никиту Цицаги, погибшего в Донецкой Народной Республике при атаке ВСУ, нужно наградить орденом Мужества, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Парламентарий также выразил свои соболезнования родным и близким в связи с гибелью журналиста.

После обращения я обязательно направлю уведомление главному управлению кадров, чтобы Никиту Цицаги наградили орденом Мужества. Такие люди, конечно, должны быть награждены, в этом нет никаких сомнений. Он отдал свою жизнь за родину, — рассказал Соболев.

Ранее российская делегация ЮНЕСКО обратилась к генеральному директору организации Одри Азуле. В своем Telegram-канале постпредство призвало осудить убийство российских военкоров Никиты Цицаги и Валерия Кожина Вооруженными силами Украины. МИД России также разместил это обращение в своем Telegram-канале.

Никита Цицаги погиб в ДНР, где работал с 2022 года. Военный корреспондент умер при атаке дронов Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла в районе Никольского монастыря под Угледаром. Здесь корреспондент планировал сделать репортаж. Военкор публиковал материалы о добровольцах интернациональной бригады «Пятнашка», военных врачах и священнике, ударах по Донецку, Белгороду и Москве.