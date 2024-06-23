Россия ответила Украине на атаку по Севастополю Минобороны: ВС РФ нанесли удар по месту подготовки состава ВВС Украины

Фото: МО РФ

Тактический ракетный комплекс Искандер

Российские военные нанесли групповой удар по месту, где готовится летный и технический состав Воздушных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, цель удара достигнута. Российская сторона поразила все назначенные объекты.

Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины, — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Север» поразили живую силу и технику 57-й мотопехотной, 151-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 17-й — нацгвардии, а также 125-й и 127-й бригад теробороны. Российские бойцы отработали в районах сел Глубокое, Тихое, Веселое, Питомник, Лесное, Волчанск и Липцы Харьковской области.

В праздник Троицы ВСУ атаковали Севастополь. Системы российской ПВО смогли сбить несколько воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Однако в результате падения осколков пострадали более 10 человек. Стало известно, что среди них находилось двое детей.