Военкор раскрыл детали новой контратаки ВСУ в Харьковской области Военкор Котенок: ВСУ потерпели неудачу при контратаке в Харьковской области

Фото: МО Украины

ВСУ утром 23 июня провели серию неудачных контратак в районе населенного пункта Глубокое в Харьковской области, противник потерпел тяжелые потери, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, украинская армия продолжает накапливать силы и технику на Харьковском направлении, пытаясь завладеть инициативой. МО РФ ситуацию не комментировало.

Котенок отметил, что ВСУ атаковали позиции российских военных силами 92-й отдельной штурмовой бригады, в контратаке были задействованы бронетехника, артиллерия и беспилотники. Несмотря на все попытки, ВС России не допустили продвижения противника, в результате чего он понес потери.

Как минимум, 3 БТРа сожжены дежурными огневыми средствами. Откатившись, противник не забрал часть своих убитых. Есть пленные. Неудавшуюся атаку ВСУ подтверждают и коллеги, — написал он.

В завершение военкор констатировал, что 92-я бригада ВСУ, которая ранее была разгромлена российской стороной, вновь скомплектована и брошена в бой. Он также подчеркнул, что боевые действия были отброшены от границы России, ВС РФ держат удар на этом направлении и не позволяют ВСУ отбить потерянные районы.

Ранее стало известно о снижении активности украинской армии в Липцах Харьковской области. Вместо этого ВСУ активизировали атаки на Волчанск, стягивая туда резервы. МО РФ ситуацию не комментировало.