ВСУ ослабли на одном направлении и усилили атаки в Волчанске «Архангел Спецназа Z»: ВСУ усилили наступление в Волчанске

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины снизили активность в Липцах в Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Архангел Спецназа Z». Вместе с тем украинские бойцы усилили контрнаступление в Волчанске. В населенный пункт активно перебрасывают украинские резервы, однако Харьковское направление по-прежнему остается для ВСУ одним из самых проблемных, говорится в публикации. МО РФ ситуацию не комментировало.

Командование украинской армии не доводит оперативную обстановку для солдат, поэтому они вынуждены сразу вступать в бой без вводных данных, пишут военкоры. В небе тем временем множество дронов — как российских, так и украинских. В центре города продолжаются позиционные бои, пишет канал.

Ранее начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС, военный эксперт Сергей Хатылев заявил, что российская армия после занятия Часова Яра в ДНР выйдет на оперативный простор. Тем не менее это не откроет дорогу на Киев или другие крупные города, отметил он.

Эксперт добавил, что город сильно укреплен, однако ВС РФ по силам перемолоть оборону противника в этом районе. По его мнению, в случае успеха Россия нанесет еще и психологический удар ВСУ, которые были уверены в неприступности Часова Яра.