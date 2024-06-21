Военэксперт раскрыл значение Часова Яра для наступления ВС РФ Военэксперт Хатылев: взятие Часова Яра даст ВС РФ выйти на оперативный простор

Фото: МО РФ

Российская армия после занятия Часова Яра в ДНР выйдет на оперативный простор, рассказал NEWS.ru бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС, военный эксперт Сергей Хатылев. Тем не менее это не откроет дорогу на Киев или другие крупные города, отметил он.

Взятие российской армией Часова Яра — это выход на оперативный простор, что, впрочем, не откроет дороги на Киев, Харьков или Сумы. Однако нарушится налаженная схема поставок вооружений и материально-технических средств украинской армии. ВСУ придется выстраивать другую систему, — заявил Хатылев.

Эксперт добавил, что город сильно укреплен, однако ВС РФ по силам перемолоть оборону противника в этом районе. По его мнению, в случае успеха Россия нанесет еще и психологический удар ВСУ, которые были уверены в неприступности Часова Яра.

А если все это совместить с действиями армии России на востоке, юге и юго-западе ДНР, то произойдет выравнивание линии фронта. Также она отодвинется от Донецка. У ВСУ будет меньше возможностей обстреливать город и прилегающие территории. В конце концов, это будет победа, которую Россия пытается достичь несколько месяцев, — сказал Хатылев.

Ранее 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которую перебросили под Часов Яр, сообщила, что столкнулась с «чрезвычайно сложной» ситуацией в городе и прилегающих районах. В подразделении признали, что ВС РФ продолжают активное наступление на данном участке. Минобороны России эту информацию не комментировало.