Артиллерия ВС РФ сорвала планы ВСУ на Днепре: новости СВО на утро 23 июня

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

Российская группировка войск «Днепр» на Каховском направлении сорвала перегруппировку Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. По его словам, артиллерия ВС России уничтожила плавсредства противника на островах Днепра.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 22 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Кодрян пояснил, что группировка войск обеспечивала контроль островной зоны Днепра. По его данным, военнослужащие огнем артиллерии не допустили перегруппировку ВСУ и продолжили уничтожение плавсредств противника, стремящегося высадиться на левом берегу Днепра.

Российская армия взяла под контроль село Шумы на Артемовском направлении в ДНР, что открывает путь для продвижения в Торецк, заявил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, данный город расположен на важном перекрестке, при контроле которого можно будет наступать на Нью-Йорк с дополнительного направления.

Коц отметил, что само по себе село Шумы, где до начала боевых действий проживало около 100 человек, не имеет большой стратегической важности. Однако оно является ключом не только для продолжения наступательной операции, но и позволит лишить ВСУ крупного логистического узла — Торецка.

Генеральное сражение всей спецоперации состоится этим летом, заявил бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков. По его словам, оно приведет либо к эскалации напряженности, либо к ее спаду. Вероятно, это столкновение станет основой для мирных переговоров, указал он.

В преддверии ключевого сражения Запад готовит авиационное подразделение из украинских военнослужащих, добавил он. По словам бывшего военного, оно попробует противостоять ударам российских управляемых авиабомб.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Как ВСУ атаковали РФ

Девять БПЛА самолетного типа были уничтожены силами противовоздушной обороны, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Позже он написал, что сбито еще два дрона самолетного типа.

По информации главы региона, массированному нападению Вооруженных сил Украины подверглись Дубровский, Клинцовский и Новозыбковский районы, а также Стародубский муниципальный округ. Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте, отметил Богомаз.

Перед этим он заявил, что за час над регионом было сбито 12 дронов. По его словам, сработала система противовоздушной обороны.

Средства ПВО и РЭБ за 22 июня ликвидировали над Курской областью 36 дронов и восемь ракет Вооруженных сил Украины, проинформировал врио главы региона Алексей Смирнов. По его словам, среди населения никто не пострадал.

Он добавил, что под обстрелы попали поселки Теткино, Краснооктябрьский и Новый Путь, хутор Отруба, села Волфино и Обуховка, а также деревня Викторовка. Кроме того, в зоне риска находился пункт пропуска «Суджа».

В населенных пунктах фиксировались пожары, которые оперативно ликвидировали. Еще в Викторовке пострадало здание школы, на которую дрон сбросил боеприпас, а в Теткино — продовольственный магазин, неработающий детский дом и многоквартирный жилой дом.

Telegram-канал «Два майора» сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаки на город Курчатов в Курской области. По его информации, в течение дня ВСУ пытались обстреливать АЭС из HIMARS. Министерство обороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотника, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз. По его данным, два дрона «разорвались» в жилой застройке, в результате ранения получила женщина.

Несколько подразделений Запорожской атомной электростанции остались без света после атаки украинской армии, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук. По его словам, обесточенными оказались в том числе транспортный цех, типография и насосные станции.

Как в МИД отреагировали на новые обстрелы ЗАЭС

Россия намерена принимать ответные меры и делать все возможное, чтобы лишить Украину возможности атаковать энергетические объекты страны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва понимает, что Киев не способен к переговорам и отчаянно желает нанести неприемлемый ущерб экономике, а также поставить под удар ядерную безопасность всей Европы.

Украина не первый раз демонстрирует полное пренебрежение вопросами безопасности, добавила дипломат. Киев упорно создает угрозы и пытается оказывать давление на решения сотрудников Запорожской АЭС, указала она.

Где гремели взрывы на Украине

Взрывы произошли в Харькове, сообщило украинское издание «Страна». Подробности случившегося неизвестны. Официальные власти ситуацию не комментировали.

Кроме того, взрывы прогремели в Киеве и Житомире, сообщил телеканал TCH. По его данным, в столице работала система ПВО. Дополнительной информации о взрывах в Житомире не приводится. Минобороны РФ сообщение не комментировало.

Местные власти ситуацию также не проясняли. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Житомирской и ряде других областей Украины.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чье оружие могло попасть в ВСУ

Вооружение и боеприпасы, экспортированные Сербией, могли попасть в ВСУ, передает Financial Times. По данным издания, президент республики Александр Вучич заявил, что Украина могла получить их примерно за $800 млн (более 71 млрд рублей). Глава государства при этом отметил, что Белград не может оказывать военную помощь ни Москве, ни Киеву, однако вправе свободно торговать вооружением и не интересоваться, кому оно попало.

Чем шокирован Запад

Западные страны не верили в наличие у Москвы сверхтяжелой бомбы ФАБ-3000, говорится в видеорепортаже Bild. По информации немецкого портала, Запад не был осведомлен о том, насколько серьезные разрушения может нанести данный вид вооружения.

При этом ФАБ-3000 не самая большая российская бомба. На вооружении Вооруженных сил РФ есть ФАБ-9000-М54, вес которой превышает девять тонн.

Почему США рискуют потерять мировое лидерство

Россия победит в конфликте на Украине, и тогда Соединенные Штаты потеряют свое мировое господство, считает политолог Сергей Марков. Он заметил, что в каждом столетии Европа объединяется под чьим-то руководством и идет на Россию с войной: в XIX веке это был Наполеон Бонапарт, в XX веке — Адольф Гитлер. Затем все «агрессоры», покорившие и объединившие Европу, «идут на свалку истории», подчеркнул эксперт.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Кто обратился к Зеленскому

Военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев Украины записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обменять их. Бойцы отметили, что они находятся в плену уже на протяжении двух лет. По словам одного из бойцов, они уже начали считать, что никому не нужны.

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