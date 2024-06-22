«Отсюда можно с севера наступать на Нью-Йорк»: Коц о важности Торецка Военкор Коц: взятие Торецка откроет еще одно направление для атаки на Нью-Йорк

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Российская армия взяла под контроль село Шумы на Артемовском направлении в ДНР, что открывает путь для продвижения в Торецк, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, данный город расположен на важном перекрестке, при контроле которого можно будет наступать на Нью-Йорк с дополнительного направления.

Коц отметил, что само по себе село Шумы, где до начала боевых действий проживало около 100 человек, не имеет большой стратегической важности. Однако оно является ключом не только для продолжения наступательной операции, но и позволит лишить ВСУ крупного логистического узла — Торецка.

Этот город является крупным логистическим узлом ВСУ и расположен на важном перекрестке. Отсюда можно с севера наступать на Нью-Йорк (куда уже с юго-запада, со стороны Очеретинского выступа и Ясиноватой пробиваются наши передовые части) или на северо-запад в сторону Константиновки, — написал военкор.

Ранее сообщалось, что российская армия установила контроль на территории населенного пункта Старомайорское в Донецкой Народной Республике. За успех операции отвечали бойцы группировки войск «Восток». Известно, что противник в данном районе понес потери как в живой силе, так и в технике.