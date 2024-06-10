Российская армия взяла под контроль еще одно село в ДНР Минобороны: ВС России взяли под контроль Старомайорское в ДНР

Фото: МО РФ

Российская армия установила контроль на территории населенного пункта Старомайорское в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. За успех операции отвечали бойцы группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики, — уточнили в МО.

На данном направлении противник потерял до 140 солдат, два автомобиля, британскую гаубицу FH-70 и орудие Д-20. Помимо этого, добавили в ведомстве, за минувшие сутки российская ПВО ликвидировала украинский самолет МиГ-29.