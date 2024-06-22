«Два майора»: весь день ВСУ обстреливали АЭС в Курчатове из HIMARS

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Два майора» сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на город Курчатов в Курской области. По его информации, в течение дня ВСУ пытались обстреливать АЭС из HIMARS. Министерство обороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

Ранее также сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали продовольственный магазин в поселке Теткино Глушковского района Курской области при помощи беспилотников-камикадзе. Губернатор региона Алексей Смирнов сообщил, что на месте прилета дронов начался пожар. Возгорание было успешно ликвидировано, пострадавших нет.

Кроме того, после сбросов взрывных устройств с беспилотников в Теткино загорелись недействующий детский дом и многоэтажное жилое здание. Спасатели продолжают тушить пожары.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке ВСУ на поселок Белая Березка в Трубчевском районе. В результате прилета FPV-беспилотников там были повреждены частный дом, квартира в многоэтажном доме и легковой автомобиль.

Власти Брянской области также сообщали о нападении украинских дронов на Суражский район региона. Тогда средства противовоздушной обороны сбили в небе два беспилотника. Как отметил Богомаз, никто не пострадал.