ПВО уничтожила два дрона ВСУ над российским регионом Богомаз: два беспилотника ВСУ уничтожены над Суражским районом Брянской области

Фото: МО Украины

Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила два украинских беспилотника над Суражским районом, написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его информации, в результате нападения никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — следует из сообщения.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в результате атаки дрона на Краснодар погиб сотрудник котельной. По его словам, семье жертвы окажут всю необходимую помощь и поддержку. Кроме того, стало известно о четырех пострадавших.

До этого Минобороны РФ известило, что дежурными средствами противовоздушной обороны над российской территорией в ночь на 21 июня уничтожены 114 украинских беспилотников самолетного типа. Наиболее массированная атака шла на Крым, там перехватили 70 БПЛА. Еще 43 дрона сбили над территорией Краснодарского края и один — над Волгоградской областью.