FPV-дроны повредили частный дом и квартиру в брянском поселке Богомаз: ВСУ ударили FPV-дронами по поселку Белая Березка в Брянской области

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины атаковали поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области при помощи FPV-беспилотников, написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате повреждения получили частный дом, квартира в многоэтажном доме и легковой автомобиль.

Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате террористической атаки частично повреждено одно домовладение, квартира в многоэтажном доме, легковой автомобиль, — говорится в сообщении.

По словам Богомаза, пострадавших среди мирных жителей при атаке украинских беспилотников нет. В настоящее время на местах прилетов работают оперативные и экстренные службы.

Ранее глава Брянской области сообщали о нападении украинских дронов на Суражский район региона. Тогда средства противовоздушной обороны сбили в небе два беспилотника. Как отметил Богомаз, никто не пострадал.

По данным Минобороны России, в общей сложности в ночь на 22 июня дежурные средства ПВО России сбили пять БПЛА. Из них два беспилотника — над Брянской областью, еще два — над Смоленской областью и один — над акваторией Азовского моря.