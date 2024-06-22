ВСУ выпустили по одному региону России 36 дронов Смирнов: за день в Курской области сбили 36 дронов и восемь ракет ВСУ

Фото: МО Украины

Средства ПВО и РЭБ за 22 июня ликвидировали над Курской областью 36 дронов и восемь ракет Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов. По его словам, среди населения никто не пострадал.

В Беловском, Суджанском и Большесолдатском районах сбито восемь ракет ВСУ. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов, — уточнил Смирнов.

Он добавил, что под обстрелы попали поселки Теткино, Краснооктябрьский и Новый Путь, хутор Отруба, села Волфино и Обуховка, а также деревня Викторовка. Кроме того, в зоне риска находился пункт пропуска «Суджа».

В населенных пунктах загорались пожары, которые оперативно тушили. Еще в Викторовке пострадало здание школы, на которую дрон сбросил боеприпас, а в Теткино — продовольственный магазин, неработающий детский дом и многоквартирный жилой дом.

Днем 22 июня Смирнов рассказал, что ВСУ выпустили две ракеты в сторону региона. Врио губернатора уточнил, что воздушные цели были сбиты в Суджанском и Беловском районах области. Кроме того, была зафиксирована DDoS-атака на серверы, отвечающие за систему оповещения. Из-за этого, продолжил врио главы региона, произошел технический сбой и система не сработала в нужный момент.