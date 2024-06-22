В МИД России отреагировали на новые обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ Захарова: РФ примет все меры для предотвращения новых атак ВСУ на энергообъекты

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре

Россия намерена принимать ответные меры и делать все возможное, чтобы лишить Украину возможности атаковать энергетические объекты страны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва понимает, что Киев не способен на переговоры и отчаянно желает нанести неприемлемый ущерб экономике, а также поставить под удар ядерную безопасность всей Европы, говорится на сайте ведомства.

Систематичность атак ВСУ как на ЗАЭС, так и на другие российские энергетические объекты демонстрирует вполне сформировавшуюся и целенаправленную тенденцию на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике Российской Федерации. <...> Отдавая себе отчет в полной недоговороспособности режима Зеленского, наша страна будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары, — заявила Захарова.

Украина не первый раз демонстрирует полное пренебрежение вопросами безопасности, добавила дипломат. Киев упорно создает угрозы и пытается оказывать давление на решения сотрудников Запорожской АЭС, указала она.

Ранее сообщалось, что энергетическое снабжение Энергодара в Запорожской области было восстановлено после нападения украинских вооруженных сил на подстанцию «Радуга». Ремонтные работы на трансформаторе полностью завершены.

17 июня глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что не имеет достаточно данных, чтобы назвать виновных в обстрелах ЗАЭС. По его словам, дроны могут иметь запутанную траекторию, а по обломкам оружия не всегда можно определить принадлежность.