Стало известно, почему МАГАТЭ не называет виновных в обстрелах ЗАЭС Гросси: МАГАТЭ не может давать независимую оценку виновников обстрелов ЗАЭС

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/Global Look Press

Рафаэль Гроссии

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет достаточно данных, чтобы дать независимую оценку по поводу того, кто обстреливает Запорожскую АЭС, заявил глава организации Рафаэль Гросси в интервью газете «Известия». По его словам, дроны могут иметь запутанную траекторию, и по обломкам оружия не всегда можно определить, чье оно.

Гросси привел в качестве примера поговорку — «вы называете грех, но не грешника». Прежде чем показывать на кого-то пальцем, МАГАТЭ следует четко определить источник проблемы, добавил он. Но такой информации у агентства нет.

Глава МАГАТЭ добавил, что дроны могут летать над территорией России или вокруг нее и аппараты могут быть самодельными. При этом организация старается придать широкой огласке все инциденты на ЗАЭС и выражает свою обеспокоенность такими инцидентами и России, и Украине.

МАГАТЭ 13 июня сообщило, что взрыв мины произошел рядом с прудом-охладителем Запорожской атомной электростанции. Жертв и разрушений, как уточняется, удалось избежать. В Минобороны РФ не давали комментариев по этому поводу.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии центр Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС. Попадание зафиксировано в районе городской администрации. Информации о пострадавших не поступало. Минобороны РФ информацию не комментировало.