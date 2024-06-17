Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет достаточно данных, чтобы дать независимую оценку по поводу того, кто обстреливает Запорожскую АЭС, заявил глава организации Рафаэль Гросси в интервью газете «Известия». По его словам, дроны могут иметь запутанную траекторию, и по обломкам оружия не всегда можно определить, чье оно.
Гросси привел в качестве примера поговорку — «вы называете грех, но не грешника». Прежде чем показывать на кого-то пальцем, МАГАТЭ следует четко определить источник проблемы, добавил он. Но такой информации у агентства нет.
Глава МАГАТЭ добавил, что дроны могут летать над территорией России или вокруг нее и аппараты могут быть самодельными. При этом организация старается придать широкой огласке все инциденты на ЗАЭС и выражает свою обеспокоенность такими инцидентами и России, и Украине.
МАГАТЭ 13 июня сообщило, что взрыв мины произошел рядом с прудом-охладителем Запорожской атомной электростанции. Жертв и разрушений, как уточняется, удалось избежать. В Минобороны РФ не давали комментариев по этому поводу.
Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии центр Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС. Попадание зафиксировано в районе городской администрации. Информации о пострадавших не поступало. Минобороны РФ информацию не комментировало.