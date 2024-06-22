Жителям Энергодара вернули свет после украинской атаки Сеновоз: энергоснабжение Энергодара полностью восстановлено после атаки ВСУ

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Энергетическое снабжение Энергодара в Запорожской области было восстановлено после нападения украинских вооруженных сил на подстанцию «Радуга», написал в Telegram-канале глава города Эдуард Сеновоз. По его словам, ремонтные работы на трансформаторе полностью завершены.

Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» полностью восстановлено. Ремонтные работы на трансформаторе, пострадавшем во время атаки, завершены, — говорится в сообщении.

Ранее глава Энергодара сообщал, что украинские войска совершили повторную атаку на объект критической инфраструктуры — вторую городскую подстанцию. По словам Сеновоза, противник использовал беспилотник. В результате действий ВСУ большая часть города лишилась электричества и водоснабжения.

До этого в пресс-службе Запорожской атомной электростанции сообщили о нападении украинских военных на подстанцию «Радуга». В результате атаки была нарушена работа инфраструктурных объектов ЗАЭС. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.

Позднее Минобороны России сообщило, что российские войска совершили массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Операция стала ответом на попытки ВСУ нанести ущерб энергетике страны.