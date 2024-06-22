ВСУ нарушили работу инфраструктурных объектов ЗАЭС Атака ВСУ на подстанцию «Радуга» нарушила работу инфраструктурных объектов ЗАЭС

Вооруженные силы Украины совершили нападение на подстанцию «Радуга» на территории Запорожской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. В результате атаки была нарушена работа инфраструктурных объектов станции, поскольку они лишились электроснабжения.

Повреждение подстанции «Радуга» в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения, — говорится в сообщении.

Представители ЗАЭС отметили, что меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме, несмотря на причиненный ущерб. Вместе с этим повторный удар ВСУ по ключевым объектам инфраструктуры Энергодара напрямую угрожает жизнеобеспечению города.

В городе живут сотрудники ЗАЭС, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции. И такие террористические акты со стороны ВСУ могут сказаться на обеспечении ядерной безопасности Запорожской АЭС, — добавили в пресс-службе.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказался о повреждении подстанции «Луч» в Энергодаре, где расположена ЗАЭС. По его словам, это напрямую отразилось на ядерной безопасности станции.