Атака ВСУ лишила Энергодар воды и света Сеновоз: жители Энергодара остались без воды и света из-за атаки на подстанцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основная часть Энергодара осталась без воды и света, написал глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. По его словам, таковы последствия повторной атаки ВСУ по объекту критической инфраструктуры — второй городской подстанции.

Совершена очередная атака ВСУ по объекту критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность Энергодара. В результате атаки дрона частично повреждена вторая городская подстанция. <...> Основная часть города сейчас находится без света и воды, — сказал он.

Ранее украинские войска нанесли удар по подстанции «Радуга» в запорожском Энергодаре. Был поврежден трансформатор, город, как указывали власти, частично обесточен.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что вероятность восстановления трансформатора на атакованной дроном ВСУ подстанции «Радуга» в Энергодаре все еще имеется. Специалистам для этого понадобится некоторое время, добавила она.

19 июня Яшина информировала, что ВСУ полностью уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре. Тогда электроснабжение в городе удалось восстановить, город был запитан с атомной станции. Территория АЭС не пострадала.

Кроме того, глава Росатома Алексей Лихачев констатировал, что на фоне регулярных обстрелов ВСУ сохраняется угроза для АЭС в Запорожской области. Все прилеты по объекту и его территории фиксируются специалистами МАГАТЭ.