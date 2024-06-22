БПЛА, раненые жители, кусок ракеты на трассе: как ВСУ атакуют РФ 22 июня

Фото: Volodymyr Strumkovskiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

РСЗО «Ольха»

В ночь на 22 июня два украинских беспилотника сбили над Суражским районом Брянской области. Тогда же в Белгороде и Белгородском районе звучал сигнал ракетной опасности. За прошедшие сутки регион подвергся массированным атакам со стороны Украины. В результате повторного удара ВСУ по второй городской подстанции Основная часть Энергодара осталась без воды и света. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Брянскую область

Ночью 22 июня российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила два украинских беспилотника над Суражским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его информации, в результате нападения никто не пострадал, разрушений не обнаружено. На место быстро выехали оперативные и экстренные службы.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — следует из сообщения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Энергодара остались без воды и света

Основная часть Энергодара осталась без воды и света, написал глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. Причиной стали повторные атаки ВСУ по объекту критической инфраструктуры — второй городской подстанции.

Глава населенного пункта добавил, что от поврежденного объекта зависит жизнедеятельность Энергодара. Однако, в отличие от подстанции «Луч», разрушенной накануне, здесь ущерб носит частичный характер, отметил Сеновоз.

Как ВСУ атаковали Белгородскую область

За прошедшие сутки атакам ВСУ в Белгородском районе подверглись села Пушкарное, Черемошное, Красный Хутор и Щетиновка, заявил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в ходе четырех обстрелов было выпущено 20 боеприпасов и сброшен один боеприпас с беспилотника. Силами ПВО сбито два БПЛА. В результате атак пострадавших и повреждений нет.

Гладков сообщил, что в Борисовском районе по селам Грузское и Цаповка, а также хутору Казачье-Рудченское выпущено пять боеприпасов, а также три дрона-камикадзе. В селе Грузское повреждена кровля многоквартирного дома. Как отметил губернатор, в Волоконовском районе по хутору Старый выпущено три минометных снаряда. Разрушений и пострадавших нет.

В Грайворонском городском округе подверглись атакам села Безымено, Почаево, Головчино, Козинка и Сподарюшино, а также поселки Горьковский и Совхозный. ВСУ произвели атаки с помощью четырех БПЛА и 32 боеприпасов. По словам Гладкова, всего было шесть обстрелов. В результате атак повреждены два частных жилых домовладения.

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

В селе Безымено в результате атаки дрона произошло возгорание крыши частного дома, пожар ликвидирован. В селе Головчино поврежден автобус, который был атакован дроном. В селе Почаево в результате обстрела повреждено здание производственного предприятия: выбиты окна, посечены кровля, фасад и оборудование. Также повреждена линия электроснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.

«В Краснояружском районе по поселку Прилесье и селам Поповка и Репяховка в ходе четырех обстрелов было выпущено девять боеприпасов, а также произведен сброс двух боеприпасов с БПЛА. Обошлось без последствий», — написал Гладков.

В Шебекинском городском округе атакованы город Шебекино, села Муром и Новая Таволжанка. Всего было выпущено семь боеприпасов в ходе двух обстрелов и пяти боеприпасов с трех БПЛА. В результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя. По словам Гладкова, один мужчина получил травмы после падения дрона по селу Муром. С ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи он доставлен в областную клиническую больницу. Второй мужчина получил ранение в результате обстрела окраины города Шебекино, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Губернатор добавил, что за прошедшие сутки в округе повреждения выявлены в восьми частных домовладениях, трех автомобилях, двух сельхозпредприятиях и одном коммерческом объекте.

В ночь на 22 июня в Белгороде и Белгородском районе звучал сигнал ракетной опасности. Гладков призвал граждан оставаться в укрытиях до отбоя сирены. Спустя несколько минут угроза миновала. Повторный сигнал о ракетной опасности был объявлен сегодня утром. В настоящей момент угроза отменена.

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Три человека пострадали при обстреле ДНР

Украинские войска в субботу выпустили 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. Обстрелами подверглись населенные пункты Дзержинск, Горловка и Кураховка. Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрелов ВСУ пострадали три мирных жителя поселка Гольмовский. Кроме того, в результате обстрелов украинской армии в Донецке раздалось более 20 сильных взрывов.

В Ленинском районе Донецка кусок ракеты, сбитой ПВО, попал в прямо в проезжую часть, пробив асфальт, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, это доказывает, что украинская армия обстреливает лишь мирных. На опубликованных кадрах можно заметить, что обломок ракеты торчит из асфальта на достаточно оживленной трассе.

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