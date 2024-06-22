Политолог объяснил, почему США рискуют потерять мировое лидерство Политолог Марков: победа России на Украине грозит США потерей лидерства

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия победит в конфликте на Украине и тогда Соединенные Штаты потеряют свое мировое господство, считает политолог Сергей Марков. Он заметил, что в каждом столетии Европа объединяется под чьим-то руководством и идет на Россию с войной: в XIX веке это был Наполеон Бонапарт, в XX веке — Адольф Гитлер. Затем все «агрессоры», покорившие и объединившие Европу, «идут на свалку истории», подчеркнул эксперт.

XXI век. Америка объединила Европу и начала гибридную прокси-войну против России на Украине. По логике Россия должна победить, а Америка потерять свое лидерство. Ну если есть такая логика истории, — поделился мнением Марков.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с представителями Белого дома. Он отметил, что намерен поинтересоваться у американских властей, «куда катится Америка в отношениях с Россией». Дипломат также выразил надежду на четкий и ясный ответ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что США будут оказывать давление на всех партнеров России и она это понимает. По его словам, Москва предлагает сотрудничество, построенное исключительно на взаимной выгоде и отвечающее интересам союзников.