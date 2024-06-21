Песков раскрыл планы США против партнеров России Песков: США продолжат давление на партнеров России

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Дмитрий Песков

Россия понимает, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на всех ее партнеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва предлагает сотрудничество, построенное исключительно на взаимной выгоде и отвечающее интересам союзников, пишет ТАСС.

То, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на всех наших партнеров, у нас не вызывает сомнений. Но то сотрудничество, которое предлагаем мы, абсолютно лишено какой-либо конфронтационности по отношению к третьим странам. Оно носит взаимовыгодный характер и, конечно же, абсолютно отвечает интересам наших партнеров, включая Вьетнам, — объяснил представитель Кремля.

Песков также отметил, что программа поездки президента РФ Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам 19 и 20 июня оказалась очень напряженной и насыщенной. При этом, по его словам, официальные визиты главы государства были результативными.

Американский политолог Гилберт Доктороу, комментируя визит Путина в Пхеньян, заявил, что поездка российского лидера кардинально изменила геополитическую ситуацию в мире. Как утверждает эксперт, Москва обозначила свое влияние в Тихоокеанском регионе и напомнила Западу, что к востоку от НАТО есть множество стран, которые могут занять пророссийскую позицию.