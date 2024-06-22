Запад шокирован наличием у России бомбы ФАБ-3000 Bild: Запад не верил в наличие у России сверхтяжелой бомбы ФАБ-3000

Фото: МО РФ

Западные страны не верили в наличие у Москвы сверхтяжелой бомбы ФАБ-3000, говорится в видеорепортаже Bild. По информации немецкого портала, Запад не был осведомлен о том, насколько серьезные разрушения может нанести данный вид вооружения.

При этом ФАБ-3000 не самая большая российская бомба. На вооружении Вооруженных сил РФ есть ФАБ-9000-М54, вес которой превышает девять тонн.

Ранее немецкое издание Focus писало, что российская авиационная бомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб. Автор статьи отметил, что снаряды могут уничтожать цели на большой площади. В материале утверждается, что ФАБ-3000 представляет собой одну из самых тяжелых бомб, которые применяются в современных конфликтах. В то же время такие снаряды используются достаточно редко, так как для этого требуется тщательная материально-техническая подготовка.

Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что вся энергия ФАБ-3000, примененной в Липцах Харьковской области, ушла на осколочно-фугасное воздействие, а не на «выкапывание ямы» после взрыва. Благодаря этому после детонации сверхмассивной авиабомбы произошел обвал стены здания, причем с обратной от взрыва стороны. Изучив появившееся в Сети видео, аналитики пришли к выводу, что военнослужащие ВСУ, находившиеся в здании, гарантированно были ликвидированы или ранены.