Стали известны последствия первого применения «адской» бомбы в Липцах Fighterbomber: ФАБ-3000 обвалил стену дома с обратной стороны от взрыва

Фото: МО РФ

Вся энергия ФАБ-3000, примененной в Липцах Харьковской области, ушла на осколочно-фугасное воздействие, а не на «выкапывание ямы» после взрыва, пишет Telegram-канал Fighterbomber, анализируя появившиеся в сети видео. Благодаря этому после детонации сверхмассивной авиабомбы произошел обвал стена здания, причем с обратной от взрыва стороны. Таким образом, приходят к выводу авторы канала, военнослужащие ВСУ, находившиеся в здании, гарантировано был убиты или ранены.

Стена дома, причем с обратной от взрыва стороны вышла в ангар. <...> Судя по глубине воронки, бомба установлена была на «мгновенный взрыв», поэтому вся энергия ушла на осколочно-фугасное воздействие, а не на выкапывание ямы, — говорится в сообщении.

Видео применения «адской» авиабомбы появилось в сети накануне. На кадрах можно увидеть момент сброса снаряда на пункт дислокации бойцов ВСУ, которые окопались в многоэтажном здании. Попадание пришлось по торцу сооружения, что привело к его частичному обрушению.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что Россия применила фугасную авиабомбу ФАБ-3000 в зоне СВО под Харьковом из-за активизации боев. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что на данном направлении собралось большое количество живой силы и техники ВСУ. По его словам, данные бомбы помогают уничтожить вооружение украинской армии.