В Германии заявили о разрушительной силе российских ФАБ-3000 Focus: разрушительная сила ФАБ-3000 способна нанести серьезный ущерб

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Российская авиационная бомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб, сообщает немецкое издание Focus. Автор статьи отметил, что снаряды могут уничтожать цели на большой площади.

Их огромная разрушительная сила может уничтожить большие территории и нанести серьезный структурный ущерб, — говорится в публикации.

В материале утверждается, что ФАБ-3000 представляет собой одну из самых тяжелых бомб, которые применяются в современных конфликтах. В то же время такие снаряды используются достаточно редко, так как для этого требуется тщательная материально-техническая подготовка.

Ранее Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что вся энергия ФАБ-3000, примененной в Липцах Харьковской области, ушла на осколочно-фугасное воздействие, а не на «выкапывание ямы» после взрыва. Благодаря этому после детонации сверхмассивной авиабомбы произошел обвал стены здания, причем с обратной от взрыва стороны. Изучив появившееся в Сети видео, аналитики пришли к выводу, что военнослужащие ВСУ, находившиеся в здании, гарантированно были ликвидированы или ранены.

На кадрах применения «адской» авиабомбы можно увидеть момент сброса снаряда на пункт дислокации бойцов ВСУ, которые окопались в многоэтажном здании. Попадание пришлось по торцу сооружения.