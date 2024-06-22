«Дроны разорвались»: при новой атаке ВСУ пострадала жительница Энергодара Мэр Сеновоз: женщина пострадала при атаке украинских дронов в Энергодаре

Вооруженные силы Украины атаковали Энергодар с помощью беспилотника, сообщил в Telegram-канале мэр города Эдуард Сеновоз. По его данным, два дрона «разорвались» в жилой застройке, в результате ранения получила женщина.

За последний час зафиксировано три прилета БПЛА. Один был посажен возле подстанции «Радуга», которая вчера подвергалась уже атаке. Два дрона разорвались в жилой застройке. К сожалению, есть один пострадавший житель Энергодара. Женщине оказывают квалифицированную помощь, — сказал Сеновоз.

Он предупредил, что угроза новых атак остается. В связи с этим граоначальник призвал жителей не покидать домов и как можно скорее уйти из открытых пространств.

Ранее глава Энергодара сообщал, что украинские войска совершили повторную атаку на объект критической инфраструктуры — вторую городскую подстанцию. По словам Сеновоза, противник использовал беспилотник. В результате действий ВСУ большая часть города лишилась электричества и водоснабжения.

До этого в пресс-службе Запорожской атомной электростанции сообщили о нападении украинских военных на подстанцию «Радуга». В результате атаки была нарушена работа инфраструктурных объектов ЗАЭС. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.