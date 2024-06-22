Российские «Вихри» обрушились на позиции ВСУ: новости СВО на вечер 21 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ка-52

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил РФ поразил замаскированную технику ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России. Командир Ка-52М отметил, что при выполнении боевой задачи использовались неуправляемые авиационные ракеты С-8 и управляемые авиационные ракеты «Вихрь».

В МО добавили, что экипаж успешно выполнил взлет с аэродрома базирования и совершил полет по заданному маршруту. После применения авиационных средств поражения выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения специальной военной операции к вечеру 21 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Два дрона ВСУ уничтожены над Брянской областью

Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила два украинских беспилотника над Суражским районом, написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его информации, в результате нападения никто не пострадал, разрушений не обнаружено. На место быстро выехали оперативные и экстренные службы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мирный житель получил ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ на село Муром Шебекинского городского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и шеи госпитализировали в региональную больницу.

Также в результате взрыва в частном жилом доме выбило окна, добавил он. Кроме того, получила повреждения линия электропередачи.

Жители Энергодара остались без воды и света из-за атаки ВСУ

Основная часть Энергодара осталась без воды и света, написал глава города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. По его словам, таковы последствия повторной атаки ВСУ по объекту критической инфраструктуры — второй городской подстанции.

Глава населенного пункта добавил, что от поврежденного объекта зависит жизнедеятельность Энергодара. Однако, в отличие от подстанции «Луч», разрушенной накануне, здесь ущерб носит частичный характер, отметил Сеновоз.

Трофейный танк «Лихачев» сравнял с землей позиции ВСУ у Часова Яра

Украинские позиции у Часова Яра уничтожены ударами трофейного танка Т-64 «Лихачев», сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР. Там уточнили, что именно на этой машине сдался украинский военнослужащий Максим Лихачев — теперь же она отличилась при выполнении боевого задания.

Речь идет о случае, когда экс-боец ВСУ перешел на сторону России, угнав танк, который позднее назвали его именем. Мужчина рассказывал, что уехал с позиций на Авдеевском направлении, куда его и сослуживцев «кинули как пушечное мясо». Операция готовилась довольно долго при координации российской стороны. Действуя, по его словам, «на диком адреналине», мужчина «подловил момент, увидел технику, запрыгнул в нее», а затем поехал в условленное место.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

ВСУ за сутки потеряли до 130 бойцов

Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» составили до 130 бойцов, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. По его словам, российские военнослужащие не допускали перегруппировки войск противника, используя артиллерийский огонь.

Кроме того, ВС РФ уничтожили плавсредства ВСУ, когда те пытались высадиться на левом берегу Днепра. Активно уничтожались FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, добавил собеседник агентства.

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