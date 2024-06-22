Элитные бойцы ВСУ обратились к Зеленскому из плена Украинские морпехи обратились к Зеленскому из плена с просьбой обменять их

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские пленные в российском исправительном учреждении

Военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев Украины записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обменять их, передает РИА Новости. Бойцы отметили, что они находятся в плену уже на протяжении двух лет. По словам одного из военнопленных, они уже начали считать, что никому не нужны.

Одного прошу у президента Украины Зеленского Владимира — чтобы побыстрее освободил бойцов морской пехоты. Вы ж считаете нас сильной элитой, 36-я (отдельная бригада морской пехоты. — NEWS.ru) морская пехота. <...> У нас только одна догадка — что мы никому не нужны просто. Конечно, обидно, что мы сидим два года, кого-то после нас принимали в плен и их сразу меняют, а мы дальше сидим и ждем своей очереди, — отметил военнослужащий.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска массово сдаются в плен в Красногоровке. По его словам, из них можно формировать до роты в месяц.

При этом Кимаковский отметил, что среди сдавшихся нет «идеологически заряженных». Он добавил, что бойцы ВСУ идут в бой в основном со стрелковым оружием, со слабой, как правило, минометной поддержкой. Кроме того, сообщил он, в Красногоровке «выявляются группы наемников», которые поражаются силами ВС России. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.