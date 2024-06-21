«До роты в месяц»: Кимаковский о сдаче в плен военнослужащих ВСУ Советник главы ДНР Кимаковский: бойцы ВСУ массово сдаются в плен в Красногоровке

Фото: МО Украины

Украинские войска массово сдаются в плен в Красногоровке, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, из них можно формировать до роты в месяц.

В Красногоровке противник сдается уже в таком количестве, что уже можно до роты в месяц формировать только из, скажем так, живой силы противника, — сообщил он.

По словам Кимаковского, среди сдавшихся нет «идеологически заряженных». Он добавил, что бойцы ВСУ идут в бой в основном со стрелковых оружием, со слабой, как правило, минометной поддержкой. Кроме того, сообщил он, в Красногоровке «выявляются группы наемников», которые поражаются силами ВС России.

Ранее боец украинской армии переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен ВС РФ. Солдат связался с российскими военнослужащими через бот Free soldier и соорудил плот из пластиковых бутылок, чтобы пересечь реку. Мужчина решил сбежать, поскольку его бригаду в ближайшее время планировали частично перебрасывать на Харьковское направление. Он готовился к переходу примерно три месяца.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен трех бойцов батальона ГУР Минобороны Украины «Братство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также четырех бойцов батальона «Солнышко» в районе Волчанска в Харьковской области. Вместе с ними в плен попали также семь украинских пограничников.