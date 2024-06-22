Первый уничтоженный Senator и помощь КНДР: новости СВО на вечер 22 июня

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Канадский бронеавтомобиль Roshel Senator

В Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России уничтожили боевую бронированную машину Senator в зоне спецоперации. Ведомство впервые указало эту военную технику в списке потерь ВСУ. Известно, что Senator производят в Канаде. Он рассчитан на перевозку до 10 полностью экипированных бойцов.

По данным ведомства, потери противника составили свыше 140 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены четыре автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения специальной военной операции к утру 22 июня, читайте в материале NEWS.ru.

При каком условии КНДР вступит в конфликт России и Украины?

Как предположил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, Россия не откажется от помощи Северной Кореи в рамках специальной военной операции, если возникнет серьезная агрессия со стороны НАТО. При этом он напомнил о словах президента Владимира Путина, что необходимости в поддержке КНДР нет.

Политолог добавил, что при таком сценарии военнослужащие КНДР получат боевой опыт, который бы мог пригодиться в дальнейшем. По его мнению, руководству республики хотелось бы иметь боеспособную армию.

Фото: KCNA/TASS Корейская народная армия

Перенджиев также отметил, что последствия ввода войск НАТО на Украину могут быть крайне тяжелыми для Европы. По словам эксперта, Россия не будет вести СВО против Европы. Начнется полномасштабная война, подчеркнул политолог. Вместе с тем политолог задался вопросом, понимают ли в НАТО, что Россия «так может накрыть войска» Североатлантического альянса, что от них «и следа не останется».

Какие цели СВО перечислил Медведев?

Говоря о целях СВО, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия сегодня проводит спецоперацию, чтобы устранить фашизм в Европе. Он подчеркнул, что Старый Свет предал итоги Второй мировой войны. Он обратился к россиянам по случаю Дня памяти и скорби, а также напомнил, что 83 года назад началась Великая Отечественная война, унесшая жизни десятков миллионов людей. Тогда на советских людей обрушилась «вся мощь покоренной нацистами Европы», отметил Медведев. Он добавил, что россияне не забудут цену, которую пришлось заплатить за независимость и свободу.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова доктор наук Алексей Маслов тем временем заговорил о мирных переговорах. По его словам, Китай потенциально может быть задействован в качестве компромиссной площадки для диалога. Он объяснил, что Пекин имеет гигантское влияние на мировую экономику и политику, поэтому многие страны уделяют огромное внимание отношениям со страной. При этом он отметил, что китайские власти намерены действовать лишь тогда, когда все будет подготовлено для переговоров.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Как ВСУ пытаются обмануть Россию гражданскими автобусами?

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что на станции Фастов в Киевской области на железнодорожные платформы утром 22 июня начали загружать военную технику. По его словам, этим занимаются украинские солдаты — их привозят на гражданских автобусах. Он уточнил, что украинские войска заняли около десятка платформ.

Военный корреспондент Александр Сладков при этом объяснил, почему для Вооруженных сил Украины может быть важен город Торецк. Так, по его словам, населенный пункт играет важную роль в системе обороны украинской армии, он позволяет удерживать ей часть Донбасса.

Военкор отметил, что российская армия эту систему «решительно уничтожает». ВС РФ гораздо легче продвигаться там, где противник готовил оборону, добавил Сладков. По его словам, после Торецка российские бойцы двинутся на Константиновку, Дружковку, Краматорск и символический город русского восстания — Славянск.

Кроме прочего, всеми силами ВСУ «хватаются» за Волчанск. Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» сообщил, что в населенный пункт активно перебрасывают украинские резервы, однако Харьковское направление по-прежнему остается для ВСУ одним из самых проблемных. В Липцах же, напротив, число атак уменьшилось.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Атаки ВСУ на ЗАЭС и ответы России

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Запад, вероятно, посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому наносить удары по Запорожской АЭС, а в случае реализации данного плана Киев сможет во всем обвинить Россию. Специалист также назвал нереальным исполнение намерений ВСУ по форсированию Днепра и слому обороны атомной станции, поскольку для этого у Украины недостаточно ресурсов.

Он также напомнил, что на саммите в Швейцарии, где обсуждался украинский кризис, было принято решение, что Москва должна передать Киеву контроль над Запорожской АЭС. Однако, добавил Матвийчук, для успешных атак по объекту украинским силам придется переправиться на другой берег Днепра, но достичь такой цели будет проблематично. По его словам, эти провокации потребуются для создания политического прецедента.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, российские военные с использованием высокоточного оружия большой дальности нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые применяются для нужд военных предприятий. Отмечается, что операция была проведена в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб энергетике России.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для ответного удара было задействовано оружие воздушного и морского базирования, а также беспилотники. Помимо энергетических объектов, целями также стали склады с боеприпасами, поставленными странами Запада. Все запланированные цели были успешно поражены.

Также стало известно, что власти Украины намерены нарастить импорт электроэнергии из стран Европы до рекордных значений. Такое решение было принято на фоне масштабных ударов со стороны Вооруженных сил России по объектам энергетики в ночь на 22 июня. Планируется увеличить поставки до 33,5 тысячи мегаватт-час.

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