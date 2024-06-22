«Из области фантастики»: названа главная цель ударов ВСУ по Запорожской АЭС Военэксперт Матвийчук: ВСУ бьют по Запорожской АЭС с целью свалить вину на РФ

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

Представители коллективного Запада, вероятно, уже посоветовали президенту Украины наносить удары по Запорожской АЭС, в случае реализации данного плана Киев сможет во всем обвинить Россию, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Специалист также назвал нереальным реализацию плана ВСУ по форсированию Днепра и слому обороны атомной станции, поскольку для этого у Украины недостаточно ресурсов.

Эксперт напомнил, что саммите в Швейцарии, где обсуждался украинский кризис, было принято решение, что Москва должна передать Киеву контроль над Запорожской АЭС. По его словам, объект достаточно сильно укреплен, а опасные удары по станции можно будет «свалить» на Россию.

Я полагаю, англосаксы уже посоветовали Зеленскому атаковать Запорожскую АЭС. В случае всего все свалят на Россию. Украина как бы идет защищать свое кровное. Я полагаю, что Запорожская АЭС укреплена, настолько там прочная оборона, — пояснил он.

Матвийчук добавил, что для успешных атак по объекту украинским силам придется переправиться на другой берег Днепра, однако достичь такой цели будет проблематично. По его словам, это провокации потребуются для создания политического прецедента.

Это из области фантастики, потому что для этого у них недостаточно сил и средств. Они хотят сделать политический прецедент, чтобы мировое сообщество отправило ноту России, — заключил специалист.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов предположил, что удары ВСУ по ключевой инфраструктуре Запорожской атомной электростанции могут говорить о планах Киева по захвату объекта. Он считает, операция по форсированию Днепра обречена на провал.