ВС России впервые уничтожили канадского «Сенатора» в зоне СВО Минобороны сообщило об уничтожении канадского броневика Senator в зоне СВО

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Канадский бронеавтомобиль Roshel Senator

Вооруженные силы России уничтожили боевую бронированную машину Senator в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство впервые указало эту военную технику в списке потерь ВСУ. Известно, что «Сенатора» производят в Канаде. Он рассчитан на перевозку до 10 полностью экипированных бойцов.

Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, боевая бронированная машина Senator канадского производства, четыре автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские позиции у Часова Яра были уничтожены ударами трофейного танка Т-64 «Лихачев». Источник уточнил, что именно на этой машине сдался украинский военнослужащий Максим Лихачев.

В конце мая военный эксперт и экс-министр информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что один украинский военный перешел на сторону ВС РФ, по пути угнав танк Т-64. Речь шла именно о Максиме Лихачеве. Машина, которую позднее назвали его именем, была передана властям ДНР. Сам Лихачев потом рассказывал, что уехал с позиций на Авдеевском направлении, куда его и сослуживцев «кинули как пушечное мясо».