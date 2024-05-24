Что известно о бойце ВСУ, который угнал танк и перешел на сторону ВС РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Танк Т-64 БВ на выставке трофейной военной техники, захваченной российскими военнослужащими в ходе СВО, в Парке Победы на Поклонной горе

Военный эксперт экс-министр информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале рассказал, что украинский военный Максим Лихачев угнал танк Т-64 и перешел на сторону ВС РФ. Что об этом известно?

Что известно о бойце ВСУ

По данным Безсонова, Лихачев родился в 1985 году в городе Сватово Луганской Народной Республики.

«Осенью 2022 года вернулся на Украину из Польши. 22.10.22 через святошинский ТЦК поступил на службу в 101-ю бригаду ВСУ. Через год, 23.10.23 перешел в 110 бригаду ВСУ. 01.02.24 перешел в 119 бригаду ВСУ. С 01.03.24 до плена в 59 бригаде ВСУ», — написал военный эксперт.

Как Лихачеву удалось добраться до позиций ВС РФ

Даниил Безсонов объяснил, что бывший боец ВСУ смог беспрепятственно покинуть украинские позиции, поскольку передвигался на танке Т-64 и заранее договорился об этом с российскими военными.

«Лихачев перешёл на нашу сторону на Донецком направлении на угнанном украинском танке Т-64. Танк угнал, поскольку посчитал, что так будет безопасней добраться до наших позиций, где его заранее ждали по предварительной договоренности. Никто в спину не стрельнет6 и для других вээсушников на передовых позициях все выглядело как обычный боевой выход танка», — сообщил экс-министр информации ДНР.

По словам Безсонова, в ближайшее время с Лихачевым выйдет интервью, где он расскажет о том, с кем встречался в Польше и чем будет дальше заниматься в России.

«С кем Максим встречался в Польше, после чего вернулся на Украину, почему каждая бригада ВСУ, где он появлялся, несла потери и чем он будет заниматься у нас, Лихачёв скоро расскажет сам», — резюмировал эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Истребитель Су-27

Как офицер ВСУ угнал Су-27 и прилетел в Россию

В ноябре 2023 года стало известно, что действующий офицер ВВС ВСУ угнал истребитель Су-27 и прилетел на нем в Россию.

По словам экс-министра информации ДНР Даниила Безсонова, летчик тайно сотрудничал с российскими военными с самого начала СВО, оставаясь на Украине. Его имя, возраст и другие данные пока не раскрываются.

Автор Telegram-канала «Воевода вещает» Алексей Воевода заявлял, что он организовал побег украинского летчика вместе военным блогером Кириллом Федоровым.

«Украинские летчики. После перехода вашего „побратима“ на сторону добра СБУ вас сейчас выворачивает наизнанку. Решительно переходите на сторону России. Освобождайтесь от пропаганды. Вас ждут, без преувеличения, дома. Как и любого украинского бойца. Напомню, что коллеги перешедшего к нам парня могут тоже сохранить свои жизни. Получить помощь по вывозу с Украины. За угнанный к нам самолет/вертолет будешь щедро вознагражден. Украинский летчик, пользуйся возможностью, пока она есть», — писал он в своем канале.

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