Трофейный танк «Лихачев» сравнял с землей позиции ВСУ у Часова Яра Силовые структуры ДНР: танк «Лихачев» уничтожил позиции ВСУ у Часова Яра

Фото: МО РФ

Украинские позиции у Часова Яра уничтожены ударами трофейного танка Т-64, сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР. Там уточнили, что именно на этой машине сдался украинский военнослужащий Максим Лихачев.

Вчера Т-64, на котором сдался Максим Лихачев, выехал на боевое задание под Часовым Яром. Удалось уничтожить позиции ВСУ, — сказал собеседник агентства.

В конце мая военный эксперт и экс-министр информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что один украинский военный перешел на сторону ВС РФ, по пути угнав танк Т-64. Речь шла именно о Максиме Лихачеве. Машина, которую позднее назвали его именем, была передана властям ДНР.

Сам Лихачев потом рассказывал, что уехал с позиций на Авдеевском направлении, куда его и сослуживцев «кинули как пушечное мясо», в момент, когда они отступали. Операция готовилась довольно долго при координации российской стороны. Действуя, по его словам, «на диком адреналине», мужчина «подловил момент, увидел технику, запрыгнул в нее», а затем поехал в условленное место. Сделать это экс-военнослужащему ВСУ посоветовали друзья из России, он хотел вернуться в ЛНР, где жили его мать и сестра, и получить российский паспорт.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин тем временем известил, что штурмовая группа Вооруженных сил России взяла в плен украинских военнослужащих в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР. Солдаты ВСУ попытались спрятаться в блиндаже, но вскоре решили сдаться российским бойцам. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.