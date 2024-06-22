«Страна»: на киевской ТЭЦ произошел взрыв

Фото: ГСЧС Украины

На теплоэлектроцентрали в Киеве прогремел взрыв, сообщает украинское издание «Страна». СМИ также опубликовало фотографию, на которой от здания ТЭЦ ввысь поднимается столб черного дыма. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Вскоре после сообщений в СМИ городская администрация заявила, что ТЭЦ работает в штатном режиме, никакого взрыва не было. Снимок ТЭЦ, который распространили в Сети после, предположительно, взрыва, власти не комментировали.

Все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме, в частности, осуществляются работы по подготовке к отопительному сезону. Все технологические и ремонтные процессы выполняются в штатном порядке. Информация о якобы взрыве энергообъекта не соответствует действительности, — написала мэрия.

Также 22 июня сообщалось, что серия взрывов раздалась в подконтрольном Киеву городе Павлограде в Днепропетровской области. По информации журналистов, взрывы прогремели на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Местные власти ситуацию не комментировали.

Ранее взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР. Минобороны России эту информацию не комментировало.