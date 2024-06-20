Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание «Суспильне» со ссылкой на своего корреспондента. Других подробностей не приводится. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации Украины, сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР.

Ранее стало известно о взрывах в Днепропетровске. Уточнялось, что он был зафиксирован на фоне воздушной тревоги.

До этого сирена воздушной опасности раздалась сразу в четырех областях Украины. Тревога была объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях. Сигналы были включены 3 июня, в период с 23:35 до 00:26 мск.

В начале июня взрывы прогремели на территории находящегося под контролем украинских властей Херсона. Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что их слышно в прибрежных районах города. Воздушная тревога в регионе не объявлялась, в «красную зону» попали Житомирская, Винницкая, Харьковская и Днепропетровская области.

Также несколько инфраструктурных объектов в Днепропетровске на Украине получили повреждения. Глава военной администрации региона Сергей Лысак известил, что в городе упали обломки ракет. На местах происшествия вспыхнул пожар.