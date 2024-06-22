Серия взрывов прозвучала в Павлограде

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Серия взрывов раздалась в подконтрольном Киеву городе Павлоград в Днепропетровской области, информирует украинский телеканал ТСН. По информации журналистов, разрывы звучат на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Местные власти ситуацию не комментировали.

Павлоград, Днепропетровская область — взрывы, — говорится в сообщении.

Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал опасности звучит на всей территории страны. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В начале июня взрывы прогремели на территории находящегося под контролем украинских властей Херсона. Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что их было слышно в прибрежных районах города. Воздушная тревога в регионе на фоне происшествия не объявлялась, в «красную зону» попали Житомирская, Винницкая, Харьковская и Днепропетровская области.

Также несколько инфраструктурных объектов в Днепропетровске на Украине получили повреждения. Глава военной администрации региона Сергей Лысак обратил внимание, что в городе упали обломки воздушных объектов. На местах происшествия зафиксировали возгорание.