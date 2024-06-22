Названы губительные для Европы последствия ввода войск НАТО на Украину Политолог Перенджиев допустил мятежи в Европе при вводе войск НАТО на Украину

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Последствия ввода войск НАТО на Украину могут быть крайне тяжелыми для Европы, заявил NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам эксперта, Россия не будет вести СВО против Европы. Начнется полномасштабная война, подчеркнул политолог.

Это немножко другое. Это не точечные удары, действия ограниченными контингентами, чем мы сейчас занимаемся. Удары уже могут быть более серьезными. У нас есть неядерное оружие, которое по мощи и силе не уступает ядерному. Мы просто его не применяем. У Европы сложилось впечатление, что легко с нами справились, но наемниками и самой Украиной не получается. Решили полезть сами. Военная миссия НАТО связана с тем, что США снова хочет погреть руки на войне России и Европы. Мы будем беречь людей и делать ставку на оружие, — заявил Перенджиев.

Политолог задался вопросом, понимают ли в НАТО, что Россия «так может накрыть войска» Североатлантического альянса, что от них «и следа не останется». Перенджиев добавил, что в НАТО не поймут последствий, пока РФ этого не сделает. При этом он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан понимает угрозу реальной гибели.

Европейские страны так могут увлечься военным конфликтом на Украине, что могут получить мятежи в собственных странах. Уже были выступления во Франции, когда жгли машины. Просто масштабы могут быть сильнее. Франции надо проводить Олимпиаду. Они собрались во время Олимпиады вводить миссию НАТО? Это сумасшествие со стороны Европы, тем более сейчас идет чемпионат Европы. А их все тянет на войну, — заключил Перенджиев.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности к широкому международному сотрудничеству по вопросам безопасности в Евразии, включая ЕС и НАТО. Глава государства уточнил, что такое обсуждение возможно при согласии всех сторон.

Путин также заявил, что Запад регулярно эскалирует ситуацию на Украине, вероятно, рассчитывая на испуг России. Однако, как заметил президент, такой план ошибочен. Он подчеркнул, что для РФ все это означает прекращение ее государственности, и страна готова «идти до конца».