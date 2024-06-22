Названо единственное условие вступления армии КНДР в СВО Политолог Перенджиев: Россия не откажется от помощи КНДР в случае агрессии НАТО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия не откажется от помощи Северной Кореи в рамках специальной военной операции, если возникнет серьезная агрессия со стороны НАТО, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. При этом он напомнил о словах президента Владимира Путина, что необходимости в поддержке КНДР нет.

Путин говорил, что КНДР нет необходимости помогать России в СВО. Но если будет серьезная агрессия НАТО, мы не откажемся от помощи Северной Кореи. У КНДР есть определенный интерес, — заявил Перенджиев.

Политолог добавил, что при таком сценарии военнослужащие КНДР получат боевой опыт, который бы мог пригодиться в дальнейшем. По его мнению, руководству республики хотелось бы иметь боеспособную армию.

Такая заинтересованность у Пхеньяна есть, поэтому они с удовольствием подписали договор с Москвой, выразив готовность помочь России в случае агрессии НАТО, — заключил эксперт.

Ранее Перенджиев предположил, что последствия ввода войск НАТО на Украину могут быть крайне тяжелыми для Европы. Он считает, что в таком случае начнется полномасштабная война.