«Европа предала»: Медведев объяснил, зачем России СВО Медведев: Россия проводит СВО для искоренения фашизма

Россия сегодня проводит спецоперацию, чтобы устранить фашизм в Европе, заявил во «ВКонтакте» замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Старый Свет предал итоги Второй мировой войны.

Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в предавшей итоги Второй мировой войны Европе. Сделаем все, чтобы уберечь нашу Родину от агрессоров-неонацистов, обеспечить безопасность и благополучие миллионов ее граждан. Низкий поклон нашим героическим Вооруженным силам. Враги России будут повержены! — написал Медведев.

Политик напомнил, что 83 года назад началась Великая Отечественная война, унесшая жизни десятков миллионов людей. Тогда на советских людей обрушилась «вся мощь покоренной нацистами Европы», отметил Медведев. Он добавил, что россияне не забудут цену, которую пришлось заплатить за независимость и свободу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в День памяти и скорби заявил, что для всех россиян подвиг отцов, дедов и прадедов в Великой Отечественной войне является священным. Он считает, что граждане страны должны сделать все, чтобы передать память о нем детям и внукам. Политик отметил, что до сих пор не утихает боль от осознания горя и страданий, которые принесла война.