Появились подробности атаки дронов ВСУ в Белгородской области Гладков: три населенных пункта Белгородской области попали под удар ВСУ

Украинские военные атаковали три населенных пункта Белгородской области, задействовав дроны-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. На данный момент известно об одном пострадавшем и повреждениях жилых домов.

В селе Красном ранен мужчина. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями головы, плеча и ноги госпитализирован в городскую больницу № 2 города Белгорода, — отметил он.

В этом же селе зафиксировано попадание второго БПЛА в жилое домовладение, там повреждены забор и остекление. Другой удар украинского дрона подтвержден на окраине города Шебекино: там поврежден грузовой автомобиль. Четыре беспилотника атаковали дом в селе Муром, нанесен частичный урон внутренним помещениям, кровле и фасаду. Еще два БПЛА ударили по домовладению, там нарушено газоснабжение, поврежден автомобиль. Гладков добавил, что информация о последствиях атаки ВСУ уточняется.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в селе Салтыково Белгородского района. По его данным, в одно из сельскохозяйственных предприятий попал украинский снаряд, мужчина скончался на месте еще до прибытия медиков.