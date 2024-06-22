«Прямое попадание»: житель Белгородской области погиб при обстреле ВСУ Губернатор Гладков: мирный житель погиб при прямом попадании под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При обстреле ВСУ по селу Салтыково Белгородского района погиб мирный житель, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Глава области уточнил, что снаряд, выпущенный со стороны позиций украинской армии, попал в сельскохозяйственное предприятие.

Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия. От полученных ран он скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, — уточнил Гладков.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о ликвидации ряда воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако в районе поселка Дубовое загорелась трава. Пожар был ликвидирован в оперативном порядке.

До этого губернатор Белгородской области написал о госпитализации жителя хутора Климовое, который получил контузию при атаке украинских сил. Известно, что мужчина направлен в городскую больницу №2 в Белгороде, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В Донецке утром 22 июня раздалось более 20 сильных взрывов. По данным правоохранительных органов региона, системы ПВО России отбивали атаку ВСУ. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях выясняются.