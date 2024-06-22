Сладков рассказал о значении города Торецка для ВСУ Сладков: Торецк играет важную роль в системе удержания ВСУ части Донбасса

Фото: МО Украины

Город Торецк играет важную роль в системе обороны украинской армии, он позволяет удерживать ей часть Донбасса, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, российские бойцы уже «у цели».

Этот город играет важную роль в системе удержания ВСУ части Донбасса. И мы эту систему решительно уничтожаем. Основная укрепленная линия рвется. Нам легче идти там, где враг готовил оборону. А дальше, ребята, Константиновка, <...> далее Дружковка, Краматорск и символический город русского восстания — Славянск, — говорится в сообщении.

Ранее ВС России продвинулись в Запорожской области и взяли под контроль населенный пункт Загорное. По данным Министерства обороны, на этом направлении действовали бойцы группировки «Восток». Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и поразили формирования противника в населенных пунктах Новоалександровка, Новопокровское, Воздвиженка, Новгородское, Сокол, Карловка, Новоселовка Первая и Камышевка в ДНР.

Также стало известно, что ВС РФ установили контроль на территории населенного пункта Старомайорское в Донецкой Народной Республике. За успех операции отвечали бойцы группировки войск «Восток».