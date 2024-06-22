Названа страна, способная стать площадкой для переговоров по Украине Директор ИСАА МГУ счел Китай компромиссной площадкой для переговоров по Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Китай потенциально может быть задействован в качестве компромиссной площадки для переговоров по Украине, заявил в интервью ТАСС доктор наук, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов. По его мнению, Пекин имеет гигантское влияние на мировую экономику и политику.

Многие страны, в том числе европейские, являются его крупнейшими экономическими партнерами и во многом зависят от нормальных отношений с Китаем. В связи с этим я рассчитываю, что китайская территория как площадка для переговоров не вызовет вообще ни у кого никаких сомнений, никаких претензий, — заявил Маслов.

При этом он отметил, что китайские власти намерены действовать лишь тогда, когда все будет подготовлено для переговоров. Маслов уверен, что инициатива Пекина является самым разумным и спокойным предложением по урегулированию конфликта. Он объяснил это тем, что Китай отталкивается от «очень простых, но очень эффективных вещей».

В первую очередь, для урегулирования конфликта абсолютно точно нужно участие двух сторон. И это самый простой тезис, из которого надо исходить, — добавил Маслов.

Ранее замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев рассчитывает провести второй саммит по мирному урегулированию конфликта до конца этого года. Он подчеркнул, что власти страны не хотят затягивать процесс.