Украина еще больше увеличит поставки энергии из Европы Минэнерго Украины: страна рекордно увеличит импорт электроэнергии

Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Власти Украины намерены нарастить импорт электроэнергии из стран Европы до рекордных значений, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики страны. Такое решение было принято на фоне масштабных ударов со стороны Вооруженных сил России по объектам энергетики в ночь на 22 июня. Планируется увеличить поставки до 33,5 тысячи мегаватт-час.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 33 559 МВт*ч. Экспорта не предвидится, — говорится в публикации.

В министерстве отметили, что ситуация с украинской энергетикой остается сложной. Из-за нехватки генерации в стране будут действовать графики почасовых отключений. В настоящее время около 20 тысяч украинских абонентов остаются без электричества.

Ранее Минобороны России сообщило, что за последнюю неделю войска нанесли 14 групповых ударов по инфраструктуре Украины. Были поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов и электроподстанции.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал в кратчайшие сроки озаботиться установкой солнечной генерации и накопителей энергии на фоне больших потерь генерации в стране. Он поручил создать альтернативные источники на всех объектах.