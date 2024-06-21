Зеленский предложил, как возместить потери электроэнергии на Украине Зеленский: Украине нужно озаботиться энергией Солнца из-за потери электроэнергии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киевским властям следует как можно скорее озаботиться установкой солнечной генерации и накопителей энергии на фоне значительных потерь электроэнергии в стране, заявил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, альтернативные источники появятся на всех объектах, включая критическую инфраструктуру.

Правительству поручено немедленно представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии, максимально благоприятную программу. <...> Четкий план достройки всех защитных сооружений для энергетики, и по каждому такому объекту — четкий срок завершения работ, — обратил внимание политик.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что жителям страны на ближайшие несколько лет придется сделать экономию электроэнергии частью повседневной жизни. Он призвал начать экономить электричество на всех уровнях.

В свою очередь депутат Верховной рады Сергей Нагорняк не исключил, что в зимний период на территории Украины возможно отключение электроэнергии до 10 часов в сутки. Ближайшей зимой страну ждет сложная ситуация при температуре воздуха -10 и ниже, резюмировал политик.