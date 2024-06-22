Бывший полковник СБУ обозначил дату генерального сражения РФ и Украины Бывший полковник СБУ Стариков: генеральное сражение СВО состоится этим летом

Фото: МО Украины

Генеральное сражение всей спецоперации состоится этим летом, считает бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka. По его мнению, оно приведет либо к эскалации напряженности, либо к ее спаду. Вероятно, это столкновение станет основой для мирных переговоров, утверждает он.

Я это называю генеральным сражением, которое приведет к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров, — заявил Стариков.

В преддверии ключевого сражения Запад готовит авиационное подразделение из украинских военнослужащих, добавил он. По словам бывшего военного, оно попробует противостоять ударам российских управляемых авиабомб.

Ранее сообщалось, что киевские власти рассчитывают организовать второй саммит по мирному урегулированию конфликта с Россией до конца 2024 года. Замруководителя офиса украинского президента Игорь Жовква уточнил, что правительство страны не хочет затягивать этот процесс.

До этого стало известно, что Руанда стала третьей страной из участников саммита по Украине, отозвавших подписи под итоговым коммюнике. Страна присоединилась к Иордании и Ираку.