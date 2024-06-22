Стало известно о планах Киева провести второй «саммит мира» в 2024 году Офис Зеленского: Украина хочет организовать второй «саммит мира» до конца года

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Киевские власти рассчитывают организовать второй саммит по мирному урегулированию конфликта с Россией до конца 2024 года, приводит «Интерфакс-Украина» слова замруководителя офиса украинского президента Игорь Жовква. По его словам, правительство страны не хочет затягивать этот процесс.

Мы хотим провести второй саммит мира до конца года. Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира, — подчеркнул политик.

Ранее политолог Сергей Марков обратил внимание, что «саммит мира» по Украине, который прошел в Швейцарии, стал «конференцией войны» против России. По его мнению, мероприятие обернулось «провалом Запада».

До этого стало известно, что Руанда стала третьей страной из участников саммита по Украине, отозвавших подписи под итоговым коммюнике. Страна присоединилась к Иордании и Ираку. В результате число стран, отказавшихся поддержать инициативу, выросло до 16.

При этом бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров посчитал, что ключевым результатом мирной конференции в Швейцарии стал отказ от решения президента Украины Владимира Зеленского не вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. За украинского лидера это сделали другие страны, констатировал он.