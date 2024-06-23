В украинском городе зафиксированы взрывы В Харькове произошли взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы произошли в Харькове, сообщило украинское издание «Страна.ua». Подробности случившегося неизвестны. Официальные власти ситуацию не комментировали.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена 22 июня в 07:23 мск. Она продолжается до настоящего момента.

Воздушно-космические силы России нанесли удар по расположениям украинских войск в населенном пункте Липцы на Харьковском направлении, сообщал вечером 22 июня Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Канал также опубликовал видео сброса нового мощного боеприпаса с универсальным модулем планирования и коррекции. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором также запечатлен сброс ФАБ-3000 на украинские позиции. Попадание пришлось по торцу многоэтажного здания, где окопались военнослужащие ВСУ, что привело к частичному обрушению.

Немецкое издание Focus написало, что российская авиационная бомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб. Автор статьи отметил, что снаряды могут уничтожать цели на большой площади. В материале утверждается, что ФАБ-3000 представляет собой одну из самых тяжелых бомб, которые применяются в современных конфликтах. В то же время такие снаряды используются достаточно редко, так как для этого требуется тщательная материально-техническая подготовка.